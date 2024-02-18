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Закон, порядок, государство

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Новая спецтехника поступила на вооружение пожарно-спасательного гарнизона по ЛНР

Новая спецтехника поступила на вооружение пожарно-спасательного гарнизона по ЛНР

7 автоцистерн и 2 автолестницы, предназначенных для ликвидации пожаров и проведения спасательных работ, пополнили автопарк Главного управления МЧС России по Луганской Народной Республике.

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