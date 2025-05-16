Описан фактор повышения сексуального удовлетворения

Эмоциональный интеллект может играть ключевую роль в интимной жизни. Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Personality and Individual Differences, люди с более высоким уровнем эмоционального интеллекта чаще испытывают сексуальное удовлетворение и реже сталкиваются с проблемами в отношениях.
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