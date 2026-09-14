Разведывательный самолёт Beech King Air 350ER ВВС Франции замечен у Калининградской области после вылета из Польши

Разведывательный самолёт Beechcraft B300 King Air 350ER, известный под позывным VADOR и принадлежащий ВВС Франции, был замечен в воздушном пространстве у Калининградской области после вылета из Польши.
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