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Гросси заявил, что снижение зависимости от атомной отрасли РФ стоит миллиарды

Гросси заявил, что снижение зависимости от атомной отрасли РФ стоит миллиарды

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси высказал мнение, что уменьшение зависимости Европы от российской ядерной отрасли потребует значительных затрат, и он не считает возможным резкое отказаться от российских ресурсов.

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Комментарии
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АндрейБорков
Значит надо предложить Гей-ропе либо большую цену, либо идти на х...й! Не надо отказывать гейропейцам, надо вытрясти с них как можно больше. Нам бабло не будет лишним, а их проблемы нас не интересуют.
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