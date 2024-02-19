Гросси заявил, что снижение зависимости от атомной отрасли РФ стоит миллиарды

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси высказал мнение, что уменьшение зависимости Европы от российской ядерной отрасли потребует значительных затрат, и он не считает возможным резкое отказаться от российских ресурсов.
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