«Яндекс.Такси» против флага России: патриотизм под запретом?

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Комментарии
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Светлана Соловьева
Давно пора такси сделать государственными парком. Как и автобусы, троллейбусы подчиняются городу.
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