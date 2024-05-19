Обитель темных сил: как понять, что ваша квартира проклята

Историй о «нехороших квартирах» огромное множество. Порой так бывает, что в родном жилище могут твориться необъяснимые вещи, а люди с особо острой интуицией чувствуют себя в подобных местах неуютно и дискомфортно.
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