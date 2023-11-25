Такого чудовищного удара от русских не ожидали: Главная крепость ВСУ пала

Русская армия продолжает медленно, но верно давить противника сразу по нескольким направлениям. Продвижения войск в течение недели были скованы распутицей и плохой погодой, мешавшей применять беспилотники.
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