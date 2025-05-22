Сергунина: Цикл мероприятий «Друг, спасатель, защитник» стартует в столице 24 мая

В субботу, 24 мая, в столице начнется цикл мероприятий «Друг, спасатель, защитник». Он объединит свыше 70 площадок по всему городу, обустроенных в рамках проекта «Питомцы в Москве», сообщила заммэра Наталья Сергунина.