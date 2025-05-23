Сегодня начался основной период ЕГЭ: минимальные баллы по истории, литературе и химии

Выпускники сдают экзамены по химии, литературе и истории. В этом году в школах России и зарубежных образовательных организациях ЕГЭ сдают 220 тысяч человек, сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки.
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