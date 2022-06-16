Ответ на пост «Я схожу с ума?»

Я прошел в свое время через подобное.Началось в 16 лет. Мы тогда семьей отдыхали в Абхазии. Мама рассказывала, что я посреди ночи встал с кровати, вышел на балкон, оперся на край и стоял минут 15, после чего лег обратно, что-то бубня себе под нос.