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Срок за трусость: Сбежавшему из зоны СВО ефрейтору дали шесть лет колонии

Срок за трусость: Сбежавшему из зоны СВО ефрейтору дали шесть лет колонии

За самовольное оставление части осужден и лишен воинского звания военнослужащий ВС России.Шесть колонии общего режима и лишение воинского звания гвардии ефрейтор — такой приговор военнослужащему Вооруженный сил России вынес Южно-Сахалинский окружной военный суд за бегство из зоны СВО на территории Донецкой Народной Республики.

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