Срок за трусость: Сбежавшему из зоны СВО ефрейтору дали шесть лет колонии

За самовольное оставление части осужден и лишен воинского звания военнослужащий ВС России.Шесть колонии общего режима и лишение воинского звания гвардии ефрейтор — такой приговор военнослужащему Вооруженный сил России вынес Южно-Сахалинский окружной военный суд за бегство из зоны СВО на территории Донецкой Народной Республики.