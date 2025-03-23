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СК предъявил обвинения по факту хищений во время строительства «Аммония»

СК предъявил обвинения по факту хищений во время строительства «Аммония»

СК России обвинил в мошенничестве экс-гендиректора ОАО «НИИК» Есина Завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества и легализации около 250 млн рублей при хищении у компаний «Аммоний» и «Менделеевсказот», сообщает Следственный комитет.

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