СК предъявил обвинения по факту хищений во время строительства «Аммония»

СК России обвинил в мошенничестве экс-гендиректора ОАО «НИИК» Есина Завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества и легализации около 250 млн рублей при хищении у компаний «Аммоний» и «Менделеевсказот», сообщает Следственный комитет.