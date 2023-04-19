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«Реал» и «Милан» в 1/2 ЛЧ, Россия не сыграет на турнире CAFA, Непомнящий победил Лижэня в 7-й партии, недопуск для сборной от ФИБА, поражение «Аль-Наср» Роналду и другие новости

1. Лига чемпионов во вторник обошлась без сюрпризов. «Реал» вновь обыграл «Челси» (с тем же счетом 2:0), а «Милан» выстоял против «Наполи», забив в конце первого тайма и пропустив на 93-й – при этом Хвича и Жиру не реализовали пенальти.

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