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ИГРЫ ЗАКОНЧЕНЫ: МИГРАНТОВ НАСТИГЛА РАСПЛАТА ЗА БЕСПРЕДЕЛ

ИГРЫ ЗАКОНЧЕНЫ: МИГРАНТОВ НАСТИГЛА РАСПЛАТА ЗА БЕСПРЕДЕЛ

В России готовятся ужесточить миграционную политику. Депутат рассказал, какие проблемы решит новый закон: "Никаких семей, жён, детей, мужей".

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Комментарии
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Алекс Сэм
Выслать всех понаехавших на хрен, а потом саудовский вариант- только по приглашению и вдобавок с солидарной ответственностью то есть если мигрант совершил что-то противозаконное в тюрьму идут оба и приглашавший и сам незаменимый специалист на один и тот же срок.
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13 час.
L
Lyudmila
А сейчас как раз эти .... пытаются свои законы звериные у нас в стране устанавливать. Вас это устраивает? А то что они творят здесь ничем не попахивает? Думаю многих россиян это племя черномазых уже достало. Они здесь в таком количестве нафиг никому не нужны. Пусть валят в свои кишлаки и устанавливают свои законы там, у себя, а не у нас.
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12 час.
НК
Наталья Котельникова
Пусть только попробуют не принять! И никаких затягивание, третьих и десятых чтений, перекидывания из думы по всяким инстанциям. Это будет однозначно работа предателей и трусов. Народ устал и не желает кормить своих убийц и насильников.
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3 час.

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