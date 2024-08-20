ИГРЫ ЗАКОНЧЕНЫ: МИГРАНТОВ НАСТИГЛА РАСПЛАТА ЗА БЕСПРЕДЕЛ

Алекс Сэм Выслать всех понаехавших на хрен, а потом саудовский вариант- только по приглашению и вдобавок с солидарной ответственностью то есть если мигрант совершил что-то противозаконное в тюрьму идут оба и приглашавший и сам незаменимый специалист на один и тот же срок.

L Lyudmila А сейчас как раз эти .... пытаются свои законы звериные у нас в стране устанавливать. Вас это устраивает? А то что они творят здесь ничем не попахивает? Думаю многих россиян это племя черномазых уже достало. Они здесь в таком количестве нафиг никому не нужны. Пусть валят в свои кишлаки и устанавливают свои законы там, у себя, а не у нас.