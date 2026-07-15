Трамп назвал условие, при котором поддержит антироссийские санкции

Президент США Дональд Трамп готов одобрить законопроект о введении новых санкций в отношении России при условии, что право принимать решения о введении, отмене или приостановке действия данных ограничений будет принадлежать исключительно главе государства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии