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Турчак: рабочая группа предложила создать единый стандарт помощи участникам СВО

Турчак: рабочая группа предложила создать единый стандарт помощи участникам СВО

Первый вице-спикер Совфеда, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак рассказал, что рабочая группа по вопросам спецоперации предлагает создать единый стандарт оказания помощи участникам специальной военной операции (СВО) и их семьям.

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