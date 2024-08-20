Известны планы и перспективы проекта по строительству города-спутника Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 20 августа, ФедералПресс. В Москве состоялось совещание по вопросу строительства города-спутника Владивостока, в котором приняли участие глава Минстроя России Ирек Файзуллин и министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.