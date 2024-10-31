Морковь по-корейски вкуснее чем на рынке: делается за 5 минут

Это классический рецепт корейской моркови, который выручит в любой ситуации: легко приготовить, хранится в холодильнике до нескольких дней, а сочетание специй и чеснока придает блюду тот самый узнаваемый вкус.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии