Steak Lovers
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Steak Lovers

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Морковь по-корейски вкуснее чем на рынке: делается за 5 минут

Морковь по-корейски вкуснее чем на рынке: делается за 5 минут

Это классический рецепт корейской моркови, который выручит в любой ситуации: легко приготовить, хранится в холодильнике до нескольких дней, а сочетание специй и чеснока придает блюду тот самый узнаваемый вкус.

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