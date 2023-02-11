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Бердыев после 0:2 от «Спартака»: «Пока этот «Сочи» не бердыевский. Знаем, над чем работать на третьем сборе»

Бердыев после 0:2 от «Спартака»: «Пока этот «Сочи» не бердыевский. Знаем, над чем работать на третьем сборе»

Курбан Бердыев оценил поражение «Сочи» от «Спартака» (0:2) в Winline Зимнем кубке РПЛ. «В первом тайме был определенный период, где мы правильно играли, но в целом есть удовлетворение от турнира, потому что организация хорошая, участие в таких турнирах очень важно.

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