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Российские НПЗ возобновляют биржевые продажи топлива после плановых ремонтов

Российские НПЗ возобновляют биржевые продажи топлива после плановых ремонтов

Российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) постепенно восстанавливают объемы реализации автомобильного бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).

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