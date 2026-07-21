Российские НПЗ возобновляют биржевые продажи топлива после плановых ремонтов

Российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) постепенно восстанавливают объемы реализации автомобильного бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).
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