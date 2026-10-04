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62ИНФО | Новости Рязани

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5 октября в Рязанской области ожидается до +14 градусов

5 октября в Рязанской области ожидается до +14 градусов

Ветер южной четверти ночью будет дуть с силой 3-8 м/с, днём западный - 5-10 м/с. Температура воздуха составит ночью -1 - +4 градуса по Цельсию, в восточной половине региона до -5 градусов.

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