БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Его скорее убьют»: Зеленский может быстро сдаться при усилении давления, заявили в Киеве

«Его скорее убьют»: Зеленский может быстро сдаться при усилении давления, заявили в Киеве

Welt: отставка Сырского говорит о готовности Зеленского сдаться под давлением Иллюстрация: "Блокнот" Чехарда в украинском руководстве может предрекать крах Украины.

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