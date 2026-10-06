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Газета.ру

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"Этажи": ипотечная страховка не гарантирует возврат денег при потере квартиры

"Этажи": ипотечная страховка не гарантирует возврат денег при потере квартиры

Ипотечное страхование не гарантирует, что при потере квартиры заемщику вернут все деньги, потраченные на ее покупку.

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