СПОСОБ И СРОКИ ОБОЗНАЧЕНЫ: ЗАПАД ГОТОВИТСЯ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПРОСРОЧЕННОГО ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ

Переговоры нужны Западу, чтобы опять обмануть и заболтать Путина? Опять будут верить? Мало в морду получал от Запада?

Анатолий Рябенко

Евреи втюхали хохлам еврея под аплодисменты, а сейчас хохлы не знают как избавиться от него. Одна смехота со слезами на глазах, ненавистью в душе и горами трупов. За глупости всегда расплачиваются большой кровью. Под Россией жили как коты в масле. Американцы и поляки самостоятельность хохлов превратили в дикий геноцид, свалив виновность на Россию. Вот и приходится всё расхлёбывать опять русским.