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На пульсе времени

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СПОСОБ И СРОКИ ОБОЗНАЧЕНЫ: ЗАПАД ГОТОВИТСЯ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПРОСРОЧЕННОГО ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ

СПОСОБ И СРОКИ ОБОЗНАЧЕНЫ: ЗАПАД ГОТОВИТСЯ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПРОСРОЧЕННОГО ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ

Депутат Верховной рады Евгений Шевченко заявил об ультиматуме, который Запад может поставить нелегитимному президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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Комментарии
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TF
Tatyana Fedotova
Переговоры нужны Западу, чтобы опять обмануть и заболтать  Путина? Опять будут верить? Мало в морду получал от Запада?
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16 час.
Лариса Парфенова
А Россия будет разговаривать с никем?
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14 час.
Анатолий Рябенко
Евреи втюхали хохлам еврея под аплодисменты, а сейчас хохлы не знают как избавиться от него. Одна смехота со слезами на глазах, ненавистью в душе и горами трупов. За глупости всегда расплачиваются большой кровью. Под Россией жили как коты в масле.  Американцы и поляки самостоятельность хохлов превратили в дикий геноцид, свалив виновность на Россию. Вот и приходится всё расхлёбывать  опять русским.
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13 час.

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