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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лотар Маттеус: «Бавария» не ослабла и может продолжать успешно работать при Компани. Должно произойти что-то масштабное, чтобы Олисе отпустили. Команда будет фаворитом в ЛЧ»

Бывший футболист «Баварии» Лотар Маттеус поделился мыслями о состоянии команды в преддверии нового сезона.

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