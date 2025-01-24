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Добрый Мир

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Украине придется пойти на это ради мира

Украине придется пойти на это ради мира

Украине придется пойти на территориальные уступки ради завершения конфликта, пишет Times. "Мир руками Трампа будет подразумевать территориальные уступки.

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