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Царьград

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"Человек автоматически попадает в кабалу": Налоговая начала списывать долги с кредитных карт русских?

"Человек автоматически попадает в кабалу": Налоговая начала списывать долги с кредитных карт русских?

Жители России не могут погасить кредитки из-за долгов по налогам, сообщает источник. "Человек автоматически попадает в кабалу", - нагнетают "инсайдеры.

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Вадим Кузнецов

В любом случае владелец счета оказывается в проигрыше.
Единственный способ не проиграть в игре с шулерами - это не садиться с ними играть.
Если деньги на банковском счету в любой момент могут быть изъяты, то, возможно, лучше не иметь денег на банковском счету.