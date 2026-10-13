"Человек автоматически попадает в кабалу": Налоговая начала списывать долги с кредитных карт русских?

Жители России не могут погасить кредитки из-за долгов по налогам, сообщает источник. "Человек автоматически попадает в кабалу", - нагнетают "инсайдеры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Срочный сбор в Кр...
- Климатический уда...
- Ч Синоптики: снег, ...
В любом случае владелец счета оказывается в проигрыше.
Единственный способ не проиграть в игре с шулерами - это не садиться с ними играть.
Если деньги на банковском счету в любой момент могут быть изъяты, то, возможно, лучше не иметь денег на банковском счету.