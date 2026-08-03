Старая стратегия рушится. НАТО вынуждена менять курс

На фоне неопределенности в американо-европейских отношениях после начала второго срока Дональда Трампа саммит НАТО в Анкаре вновь поднял вопрос о стабильных и меняющихся аспектах сотрудничества между двумя главными трансатлантическими союзниками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии