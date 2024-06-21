В Новосибирской области УФСБ закрыла две нарколаборатории

Драгдилеры организовали производство и сбыт наркотиков в Новосибирске и Искитимском районе.Сотрудниками УФСБ по Новосибирской области пресечена незаконная деятельность жителей, организовавших нарколаборатории по производству мефедрона.
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