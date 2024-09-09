СЭ: «Локомотив» не смог договориться о трансфере Зиньковского

«Локомотиву» не удалось договориться о трансфере полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского. По информации «Спорт-Экспресс», переход не состоялся из-за того, что запрашиваемая красно-белыми сумма за игрока не устроила железнодорожников.