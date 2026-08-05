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FiNE NEWS

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Названа возможная цель ударов ВС России по Киеву

Вооружённые силы России осуществили массированный ракетный удар по Киеву. По данным Telegram-канала Mash, вероятной целью атаки стал логистический центр «МЛП-Чайка», где хранились беспилотные летательные аппараты (БПЛА), комплектующие и иностранное вооружение.

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