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Царьград

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Ирландский журналист критикует Каи Каллас за заявления по Украине

Ирландский журналист критикует Каи Каллас за заявления по Украине

Ирландский журналист Чей Боуз резко раскритиковал заявления главы ЕС по иностранным делам Каи Каллас о поддержке Украины, назвав их бессмысленными.

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