Что посмотреть: ТОП 3 фильма на выходные

«БЕГ» 12+ 29 ИЮНЯ, «РОССИЯ-К», 20:25 Двадцатый год. Гражданская война близится к завершению. В этом страшном течении оказываются рядом самые разные люди: беззащитная Серафима Корзухина и полковая дама Люська, приват-доцент Голубков и генерал Хлудов.