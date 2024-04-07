«Критическая ситуация» в городе Орск, который продолжает затапливать

Автор фото, Yegor Aleyev/TASS Орск — второй по величине город в Оренбургской области с населением почти 200 тысяч человек — продолжает затапливать река Урал, уровень которой в период половодья, как говорят власти, поднялся до рекордной за все время метеонаблюдений отметки.