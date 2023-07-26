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В Киеве на монументе «Родина-мать» начали демонтировать герб СССР

В Киеве на монументе «Родина-мать» начали демонтировать герб СССР

В Киеве на монументе «Родина-мать» начали демонтировать герб СССР. Соответствующие кадры опубликовал украинский минкульт.

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Комментарии
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Коська
Братцы! Что такое ЭТОТ памятник как конструкция - это же очень сбалансированное строение и если нарушить баланс, т.е. снять один противовес в виде герба СССР, то может произойти и обрушение конструкции.
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