В Киеве на монументе «Родина-мать» начали демонтировать герб СССР

Страна и людиОбществоПодписатьсяВ Киеве на монументе «Родина-мать» начали демонтировать герб СССРВ Киеве на монументе «Родина-мать» начали демонтировать герб СССР. Соответствующие кадры опубликовал украинский минкульт.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииКоськаБратцы! Что такое ЭТОТ памятник как конструкция - это же очень сбалансированное строение и если нарушить баланс, т.е. снять один противовес в виде герба СССР, то может произойти и обрушение конструкции.Ответить17 час.
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