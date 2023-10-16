Расчеты ЗРК «Стрела-10» ВДВ уничтожили воздушные объекты противника в зоне специальной военной операции

Для их обнаружения и уничтожения Ивановские десантники оборудовали целую сеть пунктов воздушного наблюдения, которые позволяют своевременно обнаруживать и уничтожать летательные аппараты украинских формирований.
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