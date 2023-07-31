Военное обозрение

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САО 2С43 «Мальва» после государственных испытаний и перед поставками в войска

САО 2С43 «Мальва» после государственных испытаний и перед поставками в войска

2C43 "Мальва" на испытаниях. Фото ЦНИИ "Буревестник" Российская оборонная промышленность в лице соответствующих предприятий из состава госкорпорации «Ростех» завершила разработку перспективного самоходного орудия 2С43 «Мальва».

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