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Стоит копейки в аптеке, а заменяет дорогую химию в быту. Отличные советы использования активированного угля

Стоит копейки в аптеке, а заменяет дорогую химию в быту. Отличные советы использования активированного угля

Активированный уголь можно использовать не только для того, чтобы убрать последствия интоксикации. Также это настоящая палочка-выручалочка в быту! У каждой хозяйки должен быть запас активированного угля, который стоит копейки в аптеке (до 10 руб.

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