Запад выдал Зеленскому черную метку, его не видят больше как Президента Украины. Популярность Зеленского упала, и большинство избирателей предпочло бы, чтобы он не баллотировался на второй срок.
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Запад выдал Зеленскому черную метку, его не видят больше как Президента Украины. Популярность Зеленского упала, и большинство избирателей предпочло бы, чтобы он не баллотировался на второй срок.
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