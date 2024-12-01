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Запад выдал Зеленскому черную метку, его не видят больше как Президента Украины

Запад выдал Зеленскому черную метку, его не видят больше как Президента Украины. Популярность Зеленского упала, и большинство избирателей предпочло бы, чтобы он не баллотировался на второй срок.

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