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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязанской области не будут продавать алкоголь 25 января

Напомним, 25 января отмечается День российского студенчества. В связи с этим в соответствии с Законом Рязанской области на территории региона будет запрещена продажа спиртного, в том числе пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи.

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