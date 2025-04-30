Пушков объяснил, почему Трамп выгнал Макрона

Президент США Дональд Трамп не дал присоединиться президенту Франции Эммануэлю Макрону к разговору с Владимиром Зеленским, подчеркивая свою ведущую роль, такое мнение высказал в Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
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