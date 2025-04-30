Русская весна
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Русская весна

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Пушков объяснил, почему Трамп выгнал Макрона

Пушков объяснил, почему Трамп выгнал Макрона

Президент США Дональд Трамп не дал присоединиться президенту Франции Эммануэлю Макрону к разговору с Владимиром Зеленским, подчеркивая свою ведущую роль, такое мнение высказал в Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

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Комментарии
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Eduard
Третий лишний.Вообще Европу туда вмешивать нельзя!
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13 час.
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