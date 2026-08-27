На Украине призвали жителей подконтрольного ВСУ Херсона уезжать из города

Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил в своем Telegram-канале, что в зимний период подконтрольный ВСУ Херсон может длительное время оставаться без электричества и тепла.
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