Наступление под Сумами вошло в горячую фазу: Белоусов поставил перед русскими конкретную цель

ВС России наступают под Сумами, чтобы перерезать трассу на Суджу, считает канал "Иди и смотри"На прошлой неделе Владимир Путин сообщил, что солдаты 810-й бригады пересекли границу с Украиной и вошли на территорию Сумской области.