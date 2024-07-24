Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 750 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Silver Kont
    Да пусть схлестнутся, укропидорам меньше боеприпасов достанется, а то и вовсе поставки прекратятся...Эскалация в Эгейс...
  • Serg
    Волк то птица подневольная, что в руки сунули, то и прочитала."Переквалифициров...
  • Serg
    "просто ВСУшником"- да поймите вы все наконец- нету "простых ВСУшников. Они воюют до последнего патрона, а сдавшись в...Наших раненых ОНИ...

Как так вышло, что "сверхдержава" США испугалась двух простых ребят из России, признав их угрозой национальной безопасности

Как так вышло, что "сверхдержава" США испугалась двух простых ребят из России, признав их угрозой национальной безопасности

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. На днях информационное пространство России всколыхнула новость о том, что МИНФИН США ввёл санкции против двух наших соотечественников (Денис Дегтяренко и Юлия Панкратова), посчитав их, ни много ни мало, угрозой своей национальной безопасности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх