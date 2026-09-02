Психолог Каниметов: репетитор перед ЕГЭ не всегда закроет пробелы

Клинический психолог, нейропсихолог и медицинский логопед, аспирант РНИМУ им. Н. И. Пирогова Кубат Каниметов рассказал, почему занятия с репетитором только в последний год перед ЕГЭ не всегда позволяют закрыть накопившиеся учебные пробелы.
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