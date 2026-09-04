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Проверка телефона после пробуждения может негативно влиять на самочувствие

Проверка телефона после пробуждения может негативно влиять на самочувствие

Психолог посоветовал отказаться от гаджетов хотя бы в первые минуты после пробуждения Использование смартфона сразу после пробуждения может негативно сказываться на состоянии человека.

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