Жителей 55+ из Южнопортового приглашают на зарядку в центры московского долголетия

Всех жителей Южнопортового района в возрасте 55+ приглашают начать день с пользой для здоровья. Для них в Центрах московского долголетия подготовлены специальные упражнения — вне зависимости от уровня подготовки.
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