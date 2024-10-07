Нобелевское собрание Каролинского института только что присудило Нобелевскую премию по медицине за 2024 год Виктору Эмбросу и Гари Рувкуну за открытие микроРНК и ее роль в посттранскрипционной регуляции генов

Конференция по вручению Нобелевской премии в Каролинском институте только что присудила Нобелевскую премию по медицине 2024 года Виктору Амбросу и Гэри Рувкуну за открытие микроРНК и ее роли в посттранскрипционной регуляции генов.
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