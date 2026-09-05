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Daily Storm

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Машков: «Театральный бульвар» делает Москву неповторимой в масштабах мира

Машков: «Театральный бульвар» делает Москву неповторимой в масштабах мира

Он отметил, что столица соединяет передовые технологии и культуруНародный артист России, худрук Московского театра Олега Табакова и председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков назвал Москву самым театральным городом мира.

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