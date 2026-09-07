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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шелтон об игре Алькараса после травмы: «Он показывает обычный уровень – обычный для него, я имею в виду»

Бен Шелтон прокомментировал игру Карлоса Алькараса после травмы запястья. «Я смотрел его матчи. Сейчас он играет очень хорошо.

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